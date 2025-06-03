В Зеленоградском районе возбудили уголовное дело об уничтожении мест захоронения

По требованию прокуратуры Зеленоградского района возбуждено уголовное дело об уничтожении мест захоронения вблизи пос. Сиренево. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что на земельном участке находятся захоронения 1950-1960-х годов. 26 мая захоронения и надмогильные сооружения были уничтожены и повреждены строительной техникой.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Ранее местные жители пожаловались в администрацию муниципалитета на вандалов, похитивших несколько надгробных памятников и стальных оградок с кладбища.