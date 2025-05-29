«Сплошные „гробы“»: школьники пожаловались на задания ЕГЭ по профильной математике

Выпускники пожаловались на сложность заданий ЕГЭ по профильной математике в 2025 году. По их словам, экзамен оказался в несколько раз сложнее, чем в прошлом году, и многих заданий не оказалось в открытом банке ФИПИ. Информация об этом размещена в телеграм-канале главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.

«Вчера я писала экзамен по профильной математике, и меня огорчили условия задач. Задачи 13,15 оказались сложными, и не под силу было многим ребятам их решить. 18,19 — невозможно было решить за 4 часа на экзамене. Получается что человек, который готовился 2 года и писал пробники на 90+, сейчас наберет 75+, а люди, которые готовились только на первую часть, также наберут 70 баллов. Знаю уже несколько примеров — ребята были в слезах, когда уходили с экзамена. <...> Сложность экзамена, по сравнению с прошлым годом, была в 3 раза выше. Разве можно так составлять КИМы, чтобы в один год были легкие задания, а в другой год были сплошные «гробы,, (завалить что-то. — прим. „Нового Калининграда“)?» — следует из скриншота сообщения одной из школьниц.

«Я лично весь год усердно готовился, писал пробники на 85+, но после того, как увидел вариант, мне стало плохо и я стал рыдать, так как я понял, что не сдам это. Так было со многими. А Дальнему Востоку дали задания 2+2, 3+3. Где тут понятие ЕДИНЫЙ госэкзамен? Из единства тут только название. Будет ли возможность переписать экзамен?» — спрашивает другой выпускник.

Как пишет Мизулина, «очень много писем по поводу сложности заданий на вчерашнем ЕГЭ по математике. Выпускники просто в шоке и не понимают, почему сложность выше, чем в заданиях прошлого года. Кроме того, сравнивают задания в КИМах, которые выдавались на Дальнем Востоке и в Центральных регионах».

Напомним, что ЕГЭ по математике начался 27 мая. Экзамен базового уровня в этом году в Калининградской области сдавали 2,5 тыс. выпускников, а профильного — 2,3 тыс. Кроме того, в регионе выросло число школьников, которые выбрали в качестве ЕГЭ математику профильного уровня. Как сообщала министр образования Светлана Трусенева, в этом году профильную математику выбрали на 500 человек больше.