Техническая готовность неокампуса БФУ им. Канта составила 61% (фото)

Техническая готовность кампуса мирового уровня «Кантиана» БФУ им. Канта составляет 61%. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, строительство идёт с «хорошим» опережением графика.



«Обязательства в части оснащения кампуса исследовательским оборудованием и мебелью мы выполняем полностью, — рассказал Беспрозванных. — В декабре прошлого года предоставили вузу грант на 100 млн рублей. В этом выделим 500 млн рублей, в 2026 году — 400 млн рублей». Кроме того, с индустриальными партнёрами обсуждается оснащение лабораторий кампуса.

В этом году два общежития будут введены в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Помимо прочего, территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.