Адвоката Марию Бонцлер обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством (видео)

В Калининграде задержана член Калининградской областной коллегии адвокатов Мария Бонцлер. О том, что в отношении 64-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации), в четверг, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, — сообщает пресс-служба ведомства. — По версии следствия, в 2024 году адвокат передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности».

В ведомстве уточнили, что задержанной предъявлено обвинение, и что в её жилище а также в квартирах ещё ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски.

«Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе. — По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».