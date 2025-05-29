Адвоката Марию Бонцлер взяли под стражу в зале суда (фото)

Адвоката Марию Бонцлер взяли под стражу в зале суда (фото)
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
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Калининградского адвоката Марию Бонцлер, обвиняемую в конфиденциальном сотрудничестве с представителем иностранного государства, взяли под стражу в зале Ленинградского районного суда.

Как сообщила вечером 29 мая пресс-служба Калининградского областного суда, с ходатайством об избрании такой меры пресечения в суд обратился следователь.

«По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года адвокат Калининградской областной коллегии адвокатов Б. установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником Службы безопасности недружественного государства и оказывала ему содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — говорится в релизе облсуда. — Так Б. предоставляла сведения о сотрудниках силового ведомства, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности».

Заявленное ходатайство следователь обосновал тем, что Бонцлер «обвиняется в совершении тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет».

«Находясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также, имея многочисленные связи за пределами РФ, с учетом ее многократных выездов за пределы страны, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, — считает следователь. — Кроме того, находясь на свободе, она может угрожать свидетелям и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Под стражей, согласно решению суда, адвокат будет находиться до 26 июля 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что в среду, 28 мая, прошёл обыск в доме адвоката Марии Бонцлер, а также осмотр помещения по месту жительства её коллеги, бывшего кандидата в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко» Романа Морозова.

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