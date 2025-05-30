На расширение системы комплекса «Безопасный город» выделяют 4 млн рублей

Государственное казённое учреждение Калининградской области «Безопасный город» планирует закупить видеокамеры для расширения системы аппаратно-программного комплекса. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику необходимо будет поставить 80 стационарных обзорных цветных IP видеокамер по 29 490 за штуку и 40 видеокамер для распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) автомобилей по 43 140 рублей. Общий объём финансового обеспечения — 4 084 800 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Монтаж первых камер наружного наблюдения на территории региона начался в 2014 году. Сейчас в ситуационно-мониторинговый центр «Безопасного города» поступает информация с более чем 5300 камер видеонаблюдения. 327 из них с функцией распознавания госномеров, 169 — с функцией распознавания лиц. Работают 13 кнопок экстренной связи «Гражданин-Полиция». Контроль за дорогами обеспечивают 117 стационарных и 13 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в минцифры.

В ноябре 2024 года Калининград вошёл в топ-10 наиболее безопасных городов России.