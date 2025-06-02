Погода в Калининградской области 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +9°С. Скорость ветра составит от 1 до 6 м/с с порывами до 13 м/с, направление — запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 10,7°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 57 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +16°С. В ночные часы на побережье традиционно теплее, чем в других районах, — до +15°С. Днём на востоке региона, по данным синоптиков, пройдут небольшие дожди. В ночное время умеренные осадки возможны на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается переменная облачность. В утренние часы возможны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +16,6°С, днём потеплеет до +17,7°С, вечером похолодает до +13°С.

«Дожди вероятны в Калининграде и на западе региона до 6-8 часов утра, на востоке области — вплоть до полудня. Во второй половине суток (после полудня и вечером) небо прояснится: переменная облачность/малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде +16...+18°C, в прибрежной зоне +13...+16°C, по области до +18...+20°C. Ветер ночью переменный с юго-восточного на юго-западный, слабый (2-6 м/с), при осадках порывистый (до 10-13 м/с), днём преимущественно западный, умеренный (4-9 м/с), в порывах до 10-14 м/с», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».