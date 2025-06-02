На строительство канализационных сетей в Славске выделяют более 346 млн рублей

В Славске запланировано строительство канализационных сетей для подключения к бытовой канализации. К поиску подрядчика готовится МКУ «Служба заказчика Славского района». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 346 414 166 рублей. Финансирование рассчитано на три года. В текущем году планируют освоить 114 514 050 рублей. В 2026 году власти рассчитывают потратить на строительство канализации 229 593 409 рублей, в 2027-м — 2 306 707 рублей. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.