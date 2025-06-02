Калининградский барк «Крузенштерн» совершил заход в Кейптаун

Калининградский барк «Крузенштерн» совершил заход в Кейптаун
Фото со страницы «Крузенштерна» «ВКонтакте»
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В воскресенье, 1 июня, барк «Крузенштерн» зашёл в Кейптаун (ЮАР). Об этом сообщается на официальной странице парусника «ВКонтакте».

«В порту парусник пополнит запасы продовольствия и пресной воды, практиканты и экипаж получат возможность сойти на берег. Планируется, что судно покинет порт завтра, 3 июня. В настоящий момент барк „Крузенштерн“ прошёл уже около 12 тысяч морских миль, 9 тысяч из которых пройдено под парусами и машиной и только под парусами. Было проведено более полусотни парусных авралов», — отмечается в сообщении.

Напомним, что предыдущая стоянка судна была в порту Маврикия, который парусник покинул 18 мая. На барке «Крузенштерн» проходят практику почти 140 курсантов из пяти вузов Росрыболовства: БГАРФ, КМРК (Калининград), СПбМРК (Санкт-Петербург), КГМТУ (Керчь), КамчатГТУ (Петропавловск-Камчатский).

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