Калининградский барк «Крузенштерн» совершил заход в Кейптаун

В воскресенье, 1 июня, барк «Крузенштерн» зашёл в Кейптаун (ЮАР). Об этом сообщается на официальной странице парусника «ВКонтакте».

«В порту парусник пополнит запасы продовольствия и пресной воды, практиканты и экипаж получат возможность сойти на берег. Планируется, что судно покинет порт завтра, 3 июня. В настоящий момент барк „Крузенштерн“ прошёл уже около 12 тысяч морских миль, 9 тысяч из которых пройдено под парусами и машиной и только под парусами. Было проведено более полусотни парусных авралов», — отмечается в сообщении.

Напомним, что предыдущая стоянка судна была в порту Маврикия, который парусник покинул 18 мая. На барке «Крузенштерн» проходят практику почти 140 курсантов из пяти вузов Росрыболовства: БГАРФ, КМРК (Калининград), СПбМРК (Санкт-Петербург), КГМТУ (Керчь), КамчатГТУ (Петропавловск-Камчатский).