На строительство первого этапа ул. Благовещенской выделили более 200 млн руб.

На строительство первого этапа улицы Благовещенской в Калининграде выделили более 200 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Заказчиком работ является МКУ ГДСР. Строительство первого этапа городские власти оценили в 221,8 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. В 2025-м на работы направят 88,2 млн рублей, а в 2026-м — 133,6 млн рублей. На момент публикации новости дата начала подачи заявок для участия в аукционе неизвестна.

В сентябре 2024 года проект первого этапа строительства улицы получил положительное заключение государственной экспертизы. В ноябре власти оценили работы в более чем 1 млрд рублей.

Улица Благовещенская, по задумке городских властей, поможет разгрузить транспортный поток на Московском проспекте в час пик. Также от кольцевого перекрёстка улиц Молодой Гвардии и Маршала Покрышкина администрация Калининграда планирует проложить улицу Денисова по направлению к Окружной дороге.

Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап — строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.