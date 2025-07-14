Стоимость строительства ул. Благовещенской снизили на торгах более чем на 1 млн (фото)

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Стоимость строительства ул. Благовещенской снизили на торгах более чем на 1 млн (фото)

Власти Калининграда заключают контракт на строительство первого этапа ул. Благовещенской, в районе нового корпуса школы № 58 и детского сада, с компанией «Вираж». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.


Новый корпус 58 школы на ул. Благовещенской. Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

В аукционе участвовали три компании. Победитель снизил начальную стоимость работ более чем на 1 млн — до 220 739 655 рублей. Контракт необходимо исполнить до 19 октября 2026 года. На работы отводится 428 дней.

Власти готовы были потратить на строительство первого этапа улицы 221 848 900 рублей. Финансирование рассчитано на два года. В 2025-м на работы планировали направить 88,2 млн рублей, а в 2026-м — 133,6 млн.

В сентябре 2024 года проект строительства первого этапа улицы получил положительное заключение государственной экспертизы. На все три этапа общей протяжёностью 1,75 км потребуется более 1 млрд рублей.

Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина с ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. В настоящее время там уложены плиты. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап- строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.

Предполагается, что ул. Благовещенская разгрузит транспортный поток на Московском проспекте в час пик. Также от кольцевого перекрёстка улиц Молодой Гвардии и Маршала Покрышкина администрация Калининграда планирует проложить улицу Денисова по направлению к Окружной дороге.

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