Ермак назвал «самый обеспеченный» пляжной инфраструктурой муниципалитет (фото)

Самой обеспеченной пляжной инфраструктурой территорией региона Андрей Ермак назвал Зеленоградский округ. Такое мнение министр по культуре и туризму области высказал в ходе рабочего выезда в приморские города в понедельник, 2 июня.

«В Зеленоградске, мне кажется, есть всё, — сказал Ермак. — С точки зрения затрат и инфраструктуры это самая обеспеченная территория по пляжам. <...> Более ста спасателей будут работать в Зеленоградске в этом году. С точки зрения безопасности, вы видели, каждый спасательный пост укомплектован полностью всем оборудованием. С точки зрения техники — здесь даже есть специальные спасательные дроны».

Летом 2025 года в Зеленоградском округе, по информации властей, будут работать девять пляжей: Малиновка" (350 м), «Гнездо» (400 м), «Резиденция» (400 м), «Гагарина» (900 м), «Нептун» (400 м), «Центральный» (300 м), «Роза ветров» (500 м), «Лесной» (550 м) и пляж в посёлке Куликово (400 м).

В прошлом году пляжи «Резиденция» и «Гнездо» прошли классификацию в соответствии с правилами, утверждёнными приказом федерального Агентства по туризму, и получили 1-ю категорию — «Синий флаг». Пляжи «Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной» получили высшую категорию в 2023 году. В текущем году планируют аттестовать пляж «Нептун».