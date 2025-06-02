МВД сообщило о новом порядке смены пароля на «Госуслугах» с июня

На портале «Госуслуги» с июня изменен порядок смены пароля. Это сделано с целью усиления безопасности пользователей, сообщает в своем телеграм-канале МВД России

«С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале „Госуслуги“. Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок», говорится в сообщении.

Как поясняют в ведомстве, новый порядок, в частности, «не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана».

О других нововведениях июня читайте в материале «Нового Калининграда».