Нововведения июня: пенсии, детские пособия, мессенджеры и лекарства

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В июне начинают действовать несколько важных изменений в законодательной сфере. Ряд семей с детьми смогут получать повышенные выплаты. Коснётся индексация и некоторых категорий пенсионеров. Отменить самозапрет на оформление кредитов станет сложнее, а попасть в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — проще. Подробнее об этих и других нововведениях — в нашем обзоре.

Длинные выходные

В середине июня россиян, работающих по стандартному графику пять дней в неделю, ждут длинные выходные. Отдыхать предстоит с 12 по 15 июня включительно. Дополнительные выходные приурочены к празднованию Дня России, который является нерабочим праздничным днём. Кабмин перенёс ещё один выходной день с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня. Благодаря этому работники смогут отдохнуть четыре дня подряд. 11 июня можно будет уйти с работы на час раньше, так как эта дата непосредственно предшествует праздничной, а значит время работы сокращается на час.

Образование

20 июня в России стартует приёмная кампания в вузы. Абитуриенты смогут подавать документы для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Бумажные версии можно принести в приёмную комиссию образовательного учреждения. А с помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн» есть возможность обратиться лишь в пять учебных заведений страны, выбрав до пяти специальностей в каждом. Также на единой цифровой платформе «Работа в России» доступен приём на целевое обучение. Завершится приёмная кампания не ранее 7 и не позднее 20 июля.

30 июня завершится приём первоклассников в школу по месту прописки. Напомним, поступление в первые классы проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня в школу принимают детей, имеющих льготы (внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления), а также тех, кто живёт рядом со школой. С 6 июля по 5 сентября свободные места распределяются между желающими из других районов. Окончательная комплектация классов завершается к 5 сентября.

Мошенники

С 1 июня банки обязаны тщательнее контролировать денежные переводы и снятие наличных в банкоматах. Мера направлена на усиление борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Перед выдачей средств финансовые организации должны убедиться, что человек делает это добровольно, а не под давлением аферистов.

К признакам, по которым система заподозрит преступный обман, относятся нетипичный характер операции, новое устройство, через которое совершается операция, наличие в базе данных мошеннических операций ЦБ сведений о получателе средств или устройстве и прочее. В таких случаях человек сможет снять не более 50 тыс. рублей в сутки. Если финансовые организации получат от ЦБ дополнительные рекомендации, они ограничат дополнительный месячный лимит на снятие через банкоматы — не более 100 тыс. рублей.

Загранпаспорта

В Литве с 1 июня перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. Исключение действует для транзитного проезда граждан России через Литву по железной дороге из Калининграда в Россию и обратно.

Детские пособия

С июня часть российских семей начнёт получать увеличенные выплаты на детей в рамках ежегодного перерасчёта единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи. Если за прошедший год финансовое положение семьи ухудшилось — например, из-за потери работы или изменения семейного состава — при повторной подаче заявления выплата может быть увеличена до более высокого уровня. Изменения затрагивают в первую очередь тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году.

Пенсии

С июня повышенную пенсию начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров. В частности, прибавка положена пожилым людям, получившим инвалидность I группы, а также россиянам, которым исполнилось 80 лет. Стоит учитывать, что доплата предусмотрена только по одному из оснований. Если пенсионер, достигший 80-летнего возраста, оформит I группу инвалидности, ему полагается только одна доплата.

Кроме того, повышенные выплаты получат и те пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать и пропустили несколько индексаций выплат. В случае увольнения им положены повышенные выплаты с индексациями, которые были за время их работы.

Бизнес

С 3 июня будет упрощена процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП — получателей поддержки. Нововведения также дадут предпринимателям в моногородах и особых экономических зонах получить новую государственную помощь, в том числе льготные кредиты.

Местное самоуправление

19 июня вступает в силу новый закон о местном самоуправлении (отдельные положения будут введены в действие с 1 января 2027 года). Новым документом предусмотрены три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования в городах федерального значения. А регионам, имеющим социально-экономические, исторические и иные особенности, предоставлено право сохранить двухуровневую систему организации МСУ. Для всех должностных лиц МСУ установлен единый срок полномочий — пять лет. Населенные пункты смогут вводить свои официальные символы. А главы муниципалитетов получат дополнительные гарантии.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления на 42-м заседании регионального парламента 20 марта. О том, готов ли он единолично управлять Калининградом, рассказал глава городского округа Олег Аминов.

Лекарства

С 1 июня в России заработал механизм, который должен исключить возможность торговли препаратами с истекшим сроком годности и лекарствами, оборот которых приостановлен или прекращён. Средства проверяются автоматически через систему мониторинга, подключённую к кассе. Также предусмотрена проверка кодов идентификации и глобальных идентификационных номеров для исключения продажи подделок.

Мессенджеры

Для защиты от интернет-мошенничества должностным лицам ограничили использование иностранных мессенджеров. Запрет на общение с гражданами и клиентами через системы обмена электронными сообщениями, принадлежащие иностранным организациям и физлицам, начал действовать 1 июня. Ограничение на звонки и сообщения россиянам касаются сотрудников органов власти всех уровней и подведомственных им организаций, Банка России, госкомпаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, банков, иных кредитных и некредитных финансовых организаций, субъектов национальной платёжной системы, операторов связи и т.д. Под запрет попадают Telegram, WhatsApp, Zoom и другие. Через мессенджеры допустимо рассылать только ту информацию, которая является общедоступной и продублирована в интернете.

Кроме того, вводится правило, согласно которому СМС-сообщения с кодами банки смогут отправить клиенту только после завершения телефонного разговора.

Кредиты

Снять самозапрет на оформление кредита с 1 июня можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Обычный вход по паролю больше не подходит.

Электронный документооборот

Со 2 июня 2025 года в России стартует эксперимент по электронному документообороту в министерствах. Кабмин тестирует цифровизацию процессов электронного документооборота, исполнения поручений и контроля исполнительской дисциплины в отдельных федеральных органах исполнительной власти. В рамках эксперимента апробируют механизм обмена цифровыми документами при взаимодействии между органами власти и подведомственными им организациями. По итогам тестирования Правительство РФ подготовит предложения по актуализации нормативной базы, регулирующей электронное взаимодействие госорганов. Участниками пилотного проекта станут Минприроды России, Минпромторг России, Минцифры России и ФНС России. Они будут тестировать новый формат работы до 30 июня 2026 года.

SIM-карты

1 июня вступили в действие поправки, ограничивающие передачу SIM-карт третьим лицам. Теперь передавать SIM-карты, оформленные на конкретное лицо, разрешено только ближайшим родственникам, перечень которых закреплён в Семейном кодексе. В него включены родители, братья и сёстры, в том числе сводные, бабушки, дедушки, дети и внуки. Изменения направлены на снижение случаев мошенничества, совершаемых с использованием чужих SIM-карт. Кроме того, согласно законопроекту, пользователи услуг связи — как граждане РФ, так и иностранцы — смогут устанавливать запрет на оформление SIM-карт без своего личного присутствия.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»