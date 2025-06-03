В КГТУ сообщили о реставрации каменного герба Кёнигсберга на одном из корпусов (фото)

В Калининграде восстанавливают каменный герб Кёнигсберга на одном из корпусов КГТУ (Малый переулок, 32). О том, что восстановлением барочного декоративного элемента, укреплённого на фасаде бывшей школы профессионального обучения, занимается калининградский скульптор Наталья Чепкасова, сообщила пресс-служба университета в своём официальном паблике.

Представители КГТУ сообщили, что Чепкасова пропитывает каменный декор специальными составами, покрывает сохраняющими клеями и восстанавливает утраченные элементы и грунтует.

«Подходят к завершению масштабные работы по капитальному ремонту восстановлению фасадов и керамических крыш на учебных корпусах КГТУ, они проводятся с весны прошлого года», — добавили в университете.

Здание школы профессионального обучения было построено в Кёнигсберге в 1914 году. В восточной части южного фасада здания был выполнен ризалит со входной группой в стиле барокко: портик с колоннами, завершенный прерванным фронтоном с картушем в виде щита с завитками из лент и цветочными гирляндами. Ризалит завершен фронтоном, увенчанным скульптурным изображением двух младенцев, удерживающих щит с гербами средневековых городов — Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта.

Фото: КГТУ