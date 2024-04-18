Историческое здание в Малом переулке хотят отремонтировать за 141,8 млн руб.

Историческое здание в Малом переулке хотят отремонтировать за 141,8 млн руб.
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
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На ремонт исторического здания в Малом переулке, в котором расположен корпус КГТУ, выделили 141,8 млн рублей. Соответствующий аукцион по выбору подрядчика разместили на портале госзакупок.

Согласно документации, у здания планируется ремонт фасада, крыши, крыльца, пандусов и спуска в подвал, замена окон и дверей. Планируется также и восстановление декоративных элементов. Технический надзор за работами будет осуществлять калининградское ООО «Лестер», разработавшее сметную документацию. Подрядчик должен закончить ремонт до 15 ноября 2024 года, его определят 27 апреля.

Здание КГТУ в Малом переулке, 32, является объектом культурного наследия значения регионального уровня. «Пруссия 39» отмечает, что его построили в 1914 году. Оно отводилось под кёнигсбергские торговые учебные заведения. Впоследствии в доме разместили школу повышения квалификации.

Ранее стало известно, что ремонт фасада и крыш комплексов КГТУ запланировали в районе площади Победы. На эти цели университет получил федеральную субсидию в размере 112,5 млн рублей. Чуть позже стало известно, что корпус учебного учреждения на ул. Баранова, 43, отремонтируют по максимальной цене в 80,2 млн рублей. Этим займётся строительная компания «Стандарт» из Калининграда.

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