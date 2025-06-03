Калининградстат: уровень безработицы в регионе снизился до 2,2%

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Уровень безработицы в Калининградской области в I квартале 2025 года снизился до 2,2%. Об этом сообщает Калининградстат.

По итогам исследования в I квартале года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 556,4 тыс. человек, в том числе 544,4 тыс. человек (97,8%) заняты в экономике. 12 тысяч не имели занятия, но активно его искали. Как отмечает орган статистики, последние, в соответствии с методологией Международной Организации труда, классифицируются как безработные.

В 2024 году численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Калининградской области составила 574 тыс. человек. Численность безработных составила 14,2 тыс. человек, уровень безработицы оказался на уровне 2,5%.

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