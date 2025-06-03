Калининградская железная дорога сообщила о росте пассажирских перевозок

В январе-мае 2025 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 2 млн 800 тыс. пассажиров. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба КЖД.

В пригородном сообщении перевезено более 2 млн 729 тыс. пассажиров, что на 3,4 % больше показателя прошлого года. Поездами дальнего следования отправлено около 81 тыс. человек (+15,5%).

Пассажирооборот за пять месяцев 2025 года составил 97,8 млн пассажиро-километров (+6,3%). В том числе в пригородном сообщении — 75,7 млн (+2,6%), в дальнем следовании — 22,1 млн (+21,6%).

В мае с вокзалов и станций отправлено более 766 тыс. пассажиров (—6,7%). Из них пригородными поездами — около 745 тыс. человек (—7,2%), в дальнем следовании — более 21 тыс. человек (+15,8%).

Пассажирооборот в мае составил 26,9 млн пассажиро-километров (—4,9%). В том числе в пригородном сообщении — 21,4 млн (—8,7%), в дальнем следовании — 5,5 млн (+13,6%).