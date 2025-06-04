Облвласти выделили 21 млн рублей на обеспечение работы спасательных постов

Правительство Калининградской области выделило 210,7 млн рублей на оборудование и обеспечение спасательных постов, приобретение спасательных вышек и спасательного оборудования в 2025 году. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Средства выделяются министерству по культуре и туризму из резервного фонда правительства региона. Реализовать их необходимо до 31 декабря 2025 года. Они будут направлены трём приморским муниципалитетам.

6,5 млн рублей выделяются Балтийскому городскому округу. Муниципалитету необходимо софинансировать работы на сумму в 65,6 тыс. рублей. Почти 4,4 млн рублей будут направлены Зеленоградскому округу, а район на эти цели выделит 44,3 тыс. рублей. Оставшиеся 10,2 млн рублей — Янтарному городскому округу. Из средств муниципалитета на оборудование и обеспечение спасательных постов, приобретение спасательных вышек и спасательного оборудования в 2025 году выделят 103 тыс. рублей.

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