«В хорошую погоду у нас конкурентов нет»: как Ермак пляжи инспектировал (фото)

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На сегодняшний день пляжи Калининградской области — лучшее предложение в России по соотношению цены и качества. О том, что регион может при условии хорошей погоды легко обскакать отечественных конкурентов, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в ходе рабочего выезда по приморским городам. Вместе с министром пляжную инфраструктуру в первый рабочий день лета осмотрел и оценил «Новый Калининград».

Первой точкой пляжного маршрута стал Янтарный, где Андрея Ермака встретила глава администрации посёлка Ирина Гракова. В понедельник, который был ещё и ветреным, из прогуливающихся по пляжу были только спасатели. С них чиновники и начали разговор.

Гракова доложила, что сегодня на пляжах Янтарного укомплектовано четыре спаспоста (там работают 32 человека, включая начальника и двух фельдшеров). Из спецтранспорта — четыре лодки. На центральном посту две с хорошими моторами, на «Янтарном» — одна, а на пляже «Лагуна», где озеро и аквапарк, лодка на вёслах.

— Ещё вы говорили, что подняли зарплату спасателям, — напомнил Ермак. — Сколько сейчас?

— Да, мы в этом году подняли зарплату спасателям. Я думаю, что благодаря этому мы быстро набрали штат. 45 тысяч у нас сейчас в среднем зарплата спасателя. Многие совмещают ещё, — ответила Гракова.

— Смотрите, уже и солнце выходит, и всё совсем хорошо будет, — оптимистично подытожил министр. Журналисты, судя по всему, не были с ним солидарны и ёжились от холода.

По словам Граковой, общая протяжённость трёх пляжей Янтарного («Центрального», «Янтарного» и «Лагуны») — 1200 метров. Ещё одно место для отдыха планируют оборудовать лишь в следующем году.

«Пляж около „Жемчужины“ — это частная территория, — продолжила глава. — Собственник сейчас своими силами обеспечивает безопасность. Но в этом году министерство по культуре и туризму пошло нам навстречу, выделены дополнительные средства на комплектацию нового спаспоста. Как только мы проведём конкурс, там будет установлен муниципальный спасательный пост».

Все необходимые для работы пляжей разрешения, по словам главы администрации, получены: проведена акарицидная обработка, променад отремонтирован, песок просеивается «каждый день практически». В настоящее время на пляжах Янтарного можно арендовать 190 шезлонгов. Закуплено ещё 200. Аренда двух шезлонгов с полотенцами и зонта обойдётся в этом году в 1000 рублей. Отдыхающие традиционно могут воспользоваться парковкой на 280 мест. Увеличить их число власти рассчитывают в следующем году за счёт двух перехватывающих парковок в начале и в конце ул. Советской.

Сегодня Янтарный, по словам Андрея Ермака, продолжает оставаться курортом одного дня с небольшим номерным фондом. Для муниципалитета, по его мнению, критически важно удлинить сезон. Министр напомнил, что через несколько лет катализатором развития курорта должно стать открытие «Белой Дюны», пока же основной упор стоит сделать на развитие «дзен-отдыха» со спа, доступного и востребованного в любое время года.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли ещё что-то поправить в Янтарном до наплыва туристов, Ермак резюмировал: «Нет, здесь всё классно».

Говоря о пляжах региона в целом, министр отметил их главные преимущества — комфортную инфраструктуру и соотношение цена-качество: «У нас всё относительно доступно, если вы будете сравнивать с пляжами, например, Сочи или Адлера. Ну, а что касается условий, ну, посмотрите сами: потрясающий песок, великолепная инфраструктура для отдыха, современные шезлонги, современные переодевалки, кафе, ресторанчики небольшие, всё очень уютно. И мне кажется, что на сегодняшний момент с точки зрения пляжей это лучшее предложение в России. В хорошую погоду у нас конкурентов нет».

Белый песок и просторный пляж — первое, что цепляет взгляд в следующей точке маршрута — Пионерском. У волейбольных площадок пока пустынно, но любители водных видов спорта с утра уже в строю.

«Здесь у нас отделение парусной школы олимпийского резерва находится, — рассказал сити-менеджер Леонид Шибаев. — И есть необходимость, чтобы прямо на пляже был медицинский пункт». Говоря о пляжной инфраструктуре города в целом, глава администрации подчеркнул, что упор был сделан на доступность отдыха для жителей и гостей Пионерского. При этом стоянку для автотранспорта решили сделать платной. Всего доступно 70 мест, из них 12 — для инвалидов.

По словам Шибаева, главная цель сейчас — навести порядок на ближайших улицах, где машины обычно бросают как попало. Вопрос, как уверяет глава, уже начали решать системно: «У нас должен заработать „Паркон“. Это машина со специальным оборудованием, которая курсирует по городу с определённой регулярностью целый день, делает фотографии тех, кто припарковался неправильно, и автоматическим образом им потом приходят штрафы».

Каждый год в Пионерском, по словам Шибаева, обновляют оборудование. «Увеличиваем доступность пляжа, добавляем душевые кабинки, фонтанчики, рукомойники и т.д. Смотрим по потребностям. Слушаем отзывы, которые дают жители и те, кто приезжает, запоминаем и на следующий год формируем всё то, на что есть запрос», — отметил глава администрации.

Два года назад на пляже Пионерского появилась инфраструктура для маломобильных групп населения. «А вот тут три ступеньки», — обратили внимание журналисты, намекая на некоторые пробелы в доступности медпункта. «Обратим на это внимание», — нашёлся Шибаев.

Всего в Пионерском два пляжа протяжённостью около тысячи метров. Безопасность на них обеспечивают 20 спасателей. Их зарплату в этом году, как было отмечено, увеличили, и теперь она составляет «около 40 тысяч» при работе в режиме «два через два».

По мнению Андрея Ермака, администрация Пионерского развивает курорт в правильном направлении, «плавно и без резких движений». Однако когда в полном объёме заработает порт, на берег могут одновременно сходить сотни пассажиров круизных рейсов, что станет для муниципалитета настоящим вызовом. Достаточно ли местной инфраструктуры, чтобы накормить и развлечь такое количество гостей, — вопрос открытый.

О прочих последствиях строительства порта высказался Леонид Шибаев, организовав небольшой ликбез: «По сравнению с предыдущими периодами пляж уже не так сильно уменьшается зимой, он увеличивается с каждым годом. Из-за чего это происходит? Вновь создаваемое гидротехническое сооружение создаёт волновую и ветровую тень. Соответственно, во время штормов не происходит вымыва песка, и пляж имеет свою ширину, практически не меняющуюся круглый год». Возрождение порта, по словам сити-менеджера, положительно воспринимают местные жители. «Порт может быть такой „якорной“ историей в жизни города, и вокруг порта как раз-таки может образоваться новый кластер — и туристический, и бизнес-кластер, и всё, что связано с возрождением истории города», — рассуждает Шибаев.

Ещё один обсуждаемый объект — проект «Мыс Пионерский». В перспективе это — гостиничный комплекс на 707 номеров с 20-этажной «свечкой» рядом с портом. В планах инвестора получить разрешение на первый этап строительства к концу текущего года. «Город, в свою очередь, очень сильно заинтересован, потому что долгое время предложений, кроме как построить жилые дома и быстро продать, не поступало. Было потрачено очень много времени, чтобы само понимание и философия людей, которые хотят вкладываться в Пионерский, поменялись, чтобы они увидели: не надо „в короткую“ работать, можно работать всегда», — продолжил глава администрации, признав, что местные жители всё-таки относятся к проекту «настороженно». В перспективе в этот район, по мнению властей, может переместиться туристический центр города.

Не знающий недостатка в туристах Зеленоградский район стал финальной точкой выезда. Здесь для министра и главы горадминистрации Сергея Кошевого традиционно подготовили небольшое представление с хореографическими номерами и показательными выступлениями спасателей, по завершении которых был поднят флаг, знаменующий открытие сезона.

В итоговом комментарии журналистам Андрей Ермак назвал Зеленоградский район самым обеспеченным с точки зрения пляжной инфраструктуры, ведь там, по мнению министра, «есть всё». В цифрах это девять пляжей общей протяжённостью 4200 метров, более ста спасателей и сотни шезлонгов.

Не было замечаний и к другим муниципалитетам. «То, что я увидел, меня полностью удовлетворило на всех трёх пляжах, на которых мы были. Они все разные, но эта разница даёт возможность выбора. Кому-то нравится Зеленоградск с его фестивальным подходом, музыкой. Кто-то любит в Янтарном более спокойный отдых, когда ты сидишь, созерцаешь море, всё красиво. Кто-то любит ездить в Пионерский, играть в волейбол, кататься на сёрфе, что тоже круто».

По словам Ермака, толчком к развитию пляжной инфраструктуры стало финансирование из областного бюджета. «12 мая было десять лет, как я впервые пришёл на работу в правительство. И вот все эти десять лет мы по два миллиона на каждый приморский муниципалитет давали. Иногда давали больше. Были у нас периоды, когда мы и по пять миллионов давали. Это дало тот самый импульс муниципалитетам вначале делать акцент на пляжной инфраструктуре. Сейчас у муниципалитетов появилось много дополнительных возможностей, в том числе туристический сбор, который получают муниципалитеты и могут его тратить на любую курортную инфраструктуру», — отметил министр.

В Зеленоградске перед началом пикового сезона всё ещё продолжаются работы в рамках проекта «Янтарный талисман». Благоустроить, частично реконструировать и объединить в единое пространство предстоит аллею Дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк. Завершить работы, по словам Сергея Кошевого, планируют к ноябрю: «Мы сейчас закрыли две части. По одной части ещё можно ходить. В течение двадцати дней две части откроют и часть закроют, но будет возможность проходить по спускам и на пляж».

Зашла и речь и о приморских городах, которые не вошли в программу выезда. В Балтийске, по словам Андрея Ермака, в этом году будут работать четыре пляжа: на косе, «Елизавета», «Витланд» и пляж в Мечниково. За информацией по Светлогорску министр обратился к соцсетям Владимира Бондаренко. «Два пляжа готовы принимать отдыхающих в Светлогорске: со стороны улицы Московской и в конце улицы Балтийской», — процитировал пост сити-менеджера Ермак. Ещё в трёх местах массового отдыха — в Донском, Приморье и Отрадном — будут дежурить спасатели. Что касается променада, работы на старой части планируют завершить в конце августа или в сентябре.

«Светлогорск точно обретёт пляжи в ближайшем будущем, потому что мы видим, что явно территория пляжей прирастает. Глупо отрицать очевидное, когда мы видим это своими глазами. И как только закончатся все строительные работы в части старого променада и закончится та стройка, которая на променаде новом, я уверен, что в Светлогорске тоже будут замечательные пляжи», — резюмировал Ермак.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»