Профицит бюджета Калининградской области в 2024 году составил более 11 млрд руб.

В 2024 году бюджет Калининградской области оказался профицитным. Доходы превысили расходы на более чем 11 млрд рублей. Соответствующий законопроект на утверждение поступил в региональное Законодательное собрание.

Согласно документу, доходы бюджета области в 2024 году составили 131 млрд рублей. Расходы определены в размере 119,8 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета региона составил 11,2 млрд рублей.