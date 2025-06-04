Профицит бюджета Калининградской области в 2024 году составил более 11 млрд руб.

В 2024 году бюджет Калининградской области оказался профицитным. Доходы превысили расходы на более чем 11 млрд рублей. Соответствующий законопроект на утверждение поступил в региональное Законодательное собрание.
Согласно документу, доходы бюджета области в 2024 году составили 131 млрд рублей. Расходы определены в размере 119,8 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета региона составил 11,2 млрд рублей.Напомним, в 2025 году доходы бюджета планируются в объёме 126 млрд рублей. В том числе — собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 87,8 млрд рублей (на 4 млрд выше, чем в текущем году), безвозмездные поступления запланированы в сумме 34,9 млрд рублей (на 10,7 млрд меньше, чем в 2024 г.). Ещё 3,2 млрд рублей область рассчитывает получить в виде дотаций. Расходы регионального бюджета в 2025 году, как отметил министр, составят 132,4 млрд рублей, дефицит — 6,4 млрд рублей.