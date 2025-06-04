В Зеленоградске рабочие восстановили деревянное зодчество на двух домах (фото)

В Зеленоградске рабочие восстановили деревянное зодчество на двух домах (фото)
Фото: администрация Зеленоградского округа
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В Зеленоградске рабочие восстановили деревянное зодчество на двух домах. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своём телеграм-канале.

Работы велись на домах № 1 по улице Осипенко и № 3 по 2-му Саратовскому переулку. Сейчас муниципальная служба заказчика ведёт приёмку работ.

«До конца года восстановим элементы деревянного зодчества на доме № 2 по улице Осипенко», — сообщила администрация Зеленоградского округа.

О планах властей муниципалитета на восстановление деревянного зодчества стало известно в конце февраля. На все работы выделили 7 млн рублей. Первый тендер — на восстановление зодчества по 2-му Саратовскому переулку, 3. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляла 2,36 млн рублей. Второй и третий аукционы касались домов № 1 и № 2 на улице Осипенко. На них готовы были выделить до 2,27 млн и 2,16 млн рублей соответственно.

Зимой 2022 года муниципальные власти уже объявляли конкурс по выбору подрядчика для «восстановления элементов деревянного зодчества» в Зеленоградске. Однако аукцион провалился. Тогда предполагалось отремонтировать элементы фасадов трех домов: на ул. Осипенко, д.1 и д.2, а также в Саратовском переулке, 3. На работы было выделено 3,4 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися по той причине, что единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.

Летом 2023 года власти Зеленоградска снова объявили конкурс на поиск подрядчика для восстановления деревянного зодчества. Работы подразумевались на доме по улице Осипенко, 1. На них муниципалитет выделил чуть больше 1,17 млн рублей.

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