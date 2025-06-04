В Зеленоградске рабочие восстановили деревянное зодчество на двух домах (фото)

В Зеленоградске рабочие восстановили деревянное зодчество на двух домах. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своём телеграм-канале.

Работы велись на домах № 1 по улице Осипенко и № 3 по 2-му Саратовскому переулку. Сейчас муниципальная служба заказчика ведёт приёмку работ.

«До конца года восстановим элементы деревянного зодчества на доме № 2 по улице Осипенко», — сообщила администрация Зеленоградского округа.

О планах властей муниципалитета на восстановление деревянного зодчества стало известно в конце февраля. На все работы выделили 7 млн рублей. Первый тендер — на восстановление зодчества по 2-му Саратовскому переулку, 3. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляла 2,36 млн рублей. Второй и третий аукционы касались домов № 1 и № 2 на улице Осипенко. На них готовы были выделить до 2,27 млн и 2,16 млн рублей соответственно.

Зимой 2022 года муниципальные власти уже объявляли конкурс по выбору подрядчика для «восстановления элементов деревянного зодчества» в Зеленоградске. Однако аукцион провалился. Тогда предполагалось отремонтировать элементы фасадов трех домов: на ул. Осипенко, д.1 и д.2, а также в Саратовском переулке, 3. На работы было выделено 3,4 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися по той причине, что единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.