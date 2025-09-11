Техническая готовность неокампуса БФУ им.Канта в Калининграде составила 71% (фото)

Уровень готовность неокампуса БФУ им.Канта составляет 71%. Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, строительство «идёт хорошими темпами».

По его словам, кампус откроют в 2026 году. Губернатор также отметил, что в октябре 2025 года на базе Клинико-диагностического центра БФУ откроют Центр когнитивного здоровья. Учреждение, отмечает пресс-служба правительства, создаётся в партнерстве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. Академика И.П. Павлова и ориентировано на внедрение современных технологий в диагностику и реабилитацию пациентов. Их приём и лечение будут проводить врачи высшей категории Калининграда и Санкт-Петербурга.

Техническая готовность кампуса мирового уровня «Кантиана» БФУ им. Канта в июне составляла 61%.

В этом году два общежития будут введены в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Помимо прочего, территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.