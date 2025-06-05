Минприроды: Калининградская область пока не готова перерабатывать ил

Ил, добываемый из калининградских рек и ручьёв, пока не готовы перерабатывать внутри региона даже несмотря на ежегодный рост его объёмов. Об этом «Новому Калининграду» сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова. Министр пояснила, что пока объёмы извлекаемого ила не так велики, чтобы утилизаторы вкладывались в дорогостоящее оборудование и создавали специальную базу для утилизации.
«На сегодняшний день предприятий по переработке иловых масс в регионе нет. Но у нас и объёма такого нет, чтобы предприятие можно было сырьём обеспечить. Такие предприятия обычно появляются, когда складывается экономика», — сообщила она.
На сегодняшний день иловые массы просто выгружаются на открытые площадки со специальным покрытием, где они высушиваются солнцем.
«Должны быть специальные площадки, где под ультрафиолетом идёт высыхание иловых масс и дальше уже берутся лабораторные исследования, можно ли их использовать как грунт или они будут являться отходами пятого класса.
В случае, если анализ указывает на превышение допустимых показателей, ил отправляют на полигон для захоронения», — добавила Астахова.
В самом лучшем случае, как уточняет министр, из добытого из рек ила должен получиться грунт.Напомним, что на расчистки рек и ручьёв региона обычно выделяются десятки и сотни миллионов рублей. Так в 2018 году группа активистов из Советска возмутилась тем, как проводится расчистка русла реки Тыльжа. Горожане уверяли, что после проведения работ, которые длились два года, визуально ситуация на водоеме стала только хуже.