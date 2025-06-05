Минприроды: Калининградская область пока не готова перерабатывать ил

Ил, добываемый из калининградских рек и ручьёв, пока не готовы перерабатывать внутри региона даже несмотря на ежегодный рост его объёмов. Об этом «Новому Калининграду» сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова. Министр пояснила, что пока объёмы извлекаемого ила не так велики, чтобы утилизаторы вкладывались в дорогостоящее оборудование и создавали специальную базу для утилизации.

«На сегодняшний день предприятий по переработке иловых масс в регионе нет. Но у нас и объёма такого нет, чтобы предприятие можно было сырьём обеспечить. Такие предприятия обычно появляются, когда складывается экономика», — сообщила она.

На сегодняшний день иловые массы просто выгружаются на открытые площадки со специальным покрытием, где они высушиваются солнцем.

«Должны быть специальные площадки, где под ультрафиолетом идёт высыхание иловых масс и дальше уже берутся лабораторные исследования, можно ли их использовать как грунт или они будут являться отходами пятого класса.

В случае, если анализ указывает на превышение допустимых показателей, ил отправляют на полигон для захоронения», — добавила Астахова.

В самом лучшем случае, как уточняет министр, из добытого из рек ила должен получиться грунт.