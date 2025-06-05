Почистить ручей Воздушный в Калининграде смогут лишь через четыре года

Почистить ручей Воздушный в Калининграде смогут лишь через четыре года
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Ручей Воздушный в Калининграде смогут расчистить не раньше 2029 года. Об этом журналистам во время рабочего выезда на осмотр водоёма в среду, 4 июня, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова.

«Разработка проектно-сметной документации у нас запланирована на 2027-2028 год, — пояснила она. — Мы в рамках федерального проекта „Вода России“ и в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“ уже лимиты федеральных средств запланировали и они для нас уже забронированы на 2029-2030 год».

Документация, как уточнила Астахова, будет разработана за счёт регионального бюджета. Расчистка ручья, по её словам необходима из-за сильной заиленности водоёма и регулярно выявляемых незаконных сбросов.

«Нужно выемку [ила] производить для того, чтобы гидрологическая связь была не нарушена. И второе — это качество воды, это незаконные сбросы», — добавила министр.

Общая протяжённость Воздушного ручья от истока в районе Чкаловска до места впадения в Преголю — около 13,5 километров. Ранее сообщали, что водоём вошёл в программу по расчистке до 2030 года.

В апреле этого года берега ручья Воздушного стали местом проведения всероссийского субботника, в котором приняли участие сотрудники мэрии города.

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