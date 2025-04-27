Ветки и брёвна: как убирали ручей Воздушный на субботнике в Калининграде (фото)

26 апреля в Калининграде прошёл всероссийский субботник. Изначально его планировали провести в начале месяца, но тогда в планы по уборке общественных пространств вмешалась непогода. Мероприятие отложили на три недели.

По сообщениям администрации Калининграда, порядки наводили более чем на 20-ти общественных территориях города. В них вошли парки, скверы, Голубые озёра, Летнее озеро, зона вдоль Воздушного ручья и др. Жителей Калининграда власти приглашали убрать дворы собственных дворов. Вывозом мусора оттуда занимались специалисты МБУ «Чистота», горожанам нужно было лишь оставить заявку.

Фотокорреспондент «Нового Калининграда» наблюдала за субботником возле Воздушного ручья. Территорию убирали рядом с трамвайным кольцом на проспекте Победы. В мероприятии участвовали некоторые сотрудники администрации Калининграда, депутаты городского совета и др. Как прошёл субботник возле Воздушного ручья и от какого мусора освободили его территорию, можно посмотреть в фотографиях Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»