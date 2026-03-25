В Калининграде на проект расчистки озера Поплавок выделили 7,7 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации расчистки озера Поплавок в Калининграде направляют 7,7 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо предоставить в мэрию документацию, согласованную в надзорных ведомств и сетевых организаций. Для этого исполнителю потребуется пробурить на дне пруда несколько скважин, чтобы «точно определить какой толщины там сейчас донные отложения. На основе этих данных потом надо рассчитать общий объём ила и продумать где его временно складировать, а также как и куда вывозить на утилизацию», сообщили в администрации города. При этом работы необходимо запланировать так, чтобы они доставили наименьший дискомфорт жителям и не навредили благоустройству набережной.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки принимаются до 1 апреля 2026 года. Разработать проект необходимо в течение 180 дней после заключения контракта.

Напомним, что в марте 2024 года озеро Поплавок было почищено по требованию природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление после проверки, проведённой по информации о загрязнении водоёма. В июне 2025 года стало известно, что калининградские власти намерены снова почистить донные отложения Поплавка. Непосредственно к очистке озера горвласти планировали приступить в ноябре 2026-го.