Опрос: 8% молодых калининградцев покупают энергетики, не предъявляя документы

8% жителей Калининграда в возрасте 14–24 лет, покупавшим энергетики в течение последних трёх месяцев, продали напиток без каких-либо вопросов. Такие данные показал опрос сервиса Superjob.

У троих из десяти молодых калининградцев паспорт спрашивали периодически. 55% респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.

Опрос проводился с 15 апреля по 30 мая 2025 года. В нём приняли участие представители экономически активного населения из Калининграда. Энергетики употребляют 37% опрошенных. Мужчины покупают энергетические коктейли чаще женщин. Молодёжь до 35 лет — значительно чаще тех, кто старше.

Закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические, вступил в силу 1 марта 2025 года. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать подтверждающий документ. Госдума приняла закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков 22 мая 2025 года. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 7 июня.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. За данное правонарушение предусмотрены следующие размеры штрафов: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.