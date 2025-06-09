Эксперты подсчитали, на сколько в регионе подорожал бензин с декабря

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За четыре месяца бензин марки АИ-92 подорожал в Калининградской области на 2,1%. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В апреле 2025 года литр бензина марки АИ-92 стоил в Калининградской области 60,54 руб. Это на 2,1% дороже, чем в декабре 2024-го. Объём бензина указанной марки, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе в месяц, составил 965 литров. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 60 месте из 85 в рейтинге российских регионов по доступности бензина. В аналогичном рейтинге в феврале регион занимал 61 позицию.

В топ-3 территорий по доступности топлива вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Дагестан.

В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

В целом по стране в апреле бензин марки АИ-92 стоил на 2,4% дороже, чем в декабре 2024 года, что было ниже инфляции за этот период, отмечают эксперты. Исследование было подготовлено по данным официальной статистики.

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