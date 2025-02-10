Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на зарплату в Калининграде

Объём бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Калининградской области в месяц, составляет, по расчётам экспертов, 918 литров. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

За год бензин марки АИ-92 подорожал в регионе на 9,7%. Цена литра в декабре 2024 года составляла 59,29 руб. Такие показатели поместили Калининградскую область на 61 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Годом ранее она располагалась на 58 позиции.

Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, меньше всего — жители Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование.

Рейтинг был построен на основе ранжирования субъектов по объёму наиболее распространённой в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного региона на среднюю заработную плату. Объём бензина определялся путём деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года. Использовались данные официальной статистики. Низкая доступность бензина в большинстве субъектов Федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, отмечают авторы исследования.

По данным Калининградстата, самым подорожавшим автомобильным топливом в Калининградской области по итогам 2024 года стал бензин АИ-98. Его стоимость выросла на 22%.