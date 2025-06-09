Рособрнадзор сообщил предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике

Число российских выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось в 2025 году на 10,8% и составило около 185 000 человек. Такие данные о предварительных результатах экзаменов предоставил представитель Федеральной службы по надзору в сфере образования, пишут «Ведомости».

Динамика наблюдается с одновременным ростом числа участников такого экзамена — на 30 000 (10,9%) до 305 000 человек в сравнении с прошлым годом.

В этом году порог в 60 баллов по профильной математике преодолело 60,7% участников экзамена. Средний результат сдававших его выпускников снизился примерно на 0,5 балла — с 62,63 балла в 2024 году до 62,05 в 2025-м. Сократилась и доля не преодолевших минимальный порог Рособрнадзора в 27 баллов от общего числа участников — с 6,6 до 4,8%.

Свои результаты по данному экзамену школьники узнают 10 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 6 июня во время пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам ЕГЭ. По оценке службы, набравшие от 60 баллов по профильной математике выпускники смогут поступить в российские вузы на инженерные и IT-специальности. Музаев также отметил, что серьёзных изменений в заданиях по всем предметам ЕГЭ в этом году не было, поэтому результаты сдачи за 2025 год можно обоснованно сопоставлять с прошлогодними.

При этом, по словам выпускников, ЕГЭ по профильной математике в этом году оказался в несколько раз сложнее, чем в прошлом. Кроме того, многих заданий не оказалось в открытом банке ФИПИ.