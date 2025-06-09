В минприроды сообщили, что делается для спасения Лавы от обмеления

В минприроды сообщили, что делается для спасения Лавы от обмеления
Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Региональные власти разрабатывают ряд мер для спасения реки Лавы (протекает в Правдинском округе) от обмеления. О том, что в минприроды запланировали сделать в ближайшие годы, «Новому Калининграду» рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.

По словам министра, губернатором была поставлена задача заняться решением этого вопроса, после чего «из числа лиц от органов власти, ответственных за эту ситуацию, создана рабочая группа». Астахова пояснила, что приток Лавы, река Правда, попадает в число водоёмов, которые региональные власти намерены расчистить в ближайшие три года. На это, по её словам, «предусмотрены лимиты в федеральном бюджете».

«Это только одно из мероприятий, которое улучшит ситуацию. Дальше есть гидротехнические и иные сооружения, которые тоже нужно осмотреть, а потом уже принимать комплексное решение. В ближайшее время информация будет представлена», — добавила Астахова.

В конце мая во время выезда в Правдинский район организатор байдарочных сплавов Геннадий Кострица сообщил губернатору Алексею Беспрозванных, что уровень воды в реке Лава ежегодно падает, и власти пока не пытались остановить этот процесс. Решать вопрос с обмелением реки, по мнению предпринимателя нужно и для туристической привлекательности муниципалитета.

Глава администрации Правдинского района Владимир Устинов подтвердил, что ранее получал от губернатора поручение выяснить, из-за чего происходит обмеление Лавы, однако после встречи с предпринимателями и жителями муниципалитета (они также просили рассказать, что происходит с рекой) по этой проблеме было решено поработать дополнительно.

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