Детскую площадку на Верхнем озере собираются сдать с задержкой на полгода

Детскую площадку в районе улицы Курортной на набережной Верхнего озера планируют сдать с опозданием на полгода. О том, что площадка откроется в апреле, во вторник, 24 марта, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы не приняли ее в конце прошлого года, так как усомнились в том, что работы выполнены качественно. Заказали экспертизу. Экспертиза показала, что нужно переделать, демонтировать оборудование, по-другому в некоторых местах обустроить резиновые покрытие. Собственно, коллеги сейчас этим занимаются, и в апреле откроем данную площадку. Некачественно выполненные работы мы не принимаем», — сообщила чиновница.

Напомним, что в июне прошлого года победителем аукциона по строительству площадки стала компания «Техстрой Проект», снизившая начальную стоимость до 18,7 млн. Завершить работы подрядчик должен был до 24 октября 2025 года.

Площадка должна появиться по адресу: Курортный проспект, 75а.