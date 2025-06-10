Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки в Светловском округе (фото)

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки в Светловском округе (фото)
Фото: Природоохранная прокуратура Калининградской области
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Природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении реки Граевка на территории Светловского городского округа. О том, что поводом для проверки стала информация в СМИ, сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что одно из предприятий региона производит несанкционированные сбросы сточных вод в реку Граевка в районе поселка Люблино Светловского городского округа, а также о бездействии органов контроля», — уточняется в релизе.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что в апреле этого года Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора требовало от ООО «ТПК Балтптицепром» возместить свыше 1 млрд 270 млн рублей вреда, причиненного сбросом неочищенных стоков реке Граевке. В контрольном ведомстве уточнялось, что в сточных водах были установлены превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других.

В самой компании поясняли, что получали претензионное письмо от Управления о возмещении вреда в добровольном порядке — оно изучалось юристами и руководителями компании.

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