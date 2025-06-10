Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортов России

Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортов России
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Туризм

Калининградская область вошла в пятёрку самых популярных курортов России, увеличив долю в продажах туров в 1,5 раза. Спрос на регион растёт на фоне снижения интереса к Краснодарскому краю после экологической аварии в Керченском проливе, пишет «Коммерсант».

По данным Travelata.ru, доля Калининграда в летних продажах выросла с 4% до 6%. Это позволило ему обойти по популярности Лоо под Сочи. В «Слетать.ру» говорят, что доля Калининградской области в структуре продаж летних туров увеличилась за год с 7,9% до 9,9%. Направление находится на третьем месте по популярности среди внутренних. Авиабилеты в регион подорожали на 40%, но спрос продолжает расти: в OneTwoTrip продажи выросли на 70%. Представители туроператора «Русский экспресс» рассказали, что Калининград сейчас — одно из наиболее бронируемых городских направлений.

Отели и апартаменты в Калининградской области стремительно дорожают: средняя стоимость тура увеличилась на 34%, до 118 тыс. руб., а ночь в гостинице — на 16%, до 7,4 тыс. руб. В «Алеане» отмечают, что свободных номеров в среднем сегменте почти не осталось.

При этом представители гостиничного бизнеса Калининградской области фиксируют снижение интереса туристов к региону. По их словам, загрузка гостиниц по отношению к прошедшему году, наоборот, снизилась.

Альтернативными направлениями стали Крым (+28% бронирований), Дагестан (+45%) и Санкт-Петербург, где спрос вырос на 25%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter