Напугали ценами: калининградские отельеры признались, что начали терять доход

Гостиничный бизнес в Калининградской области в 2025 году фиксирует снижение интереса туристов к региону. Такая тенденция выражается и в уровне загрузки, и в доходности отелей. В своём апрельском прогнозе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак значительно завысил ожидаемый турпоток в Калининградскую область в грядущем сезоне. По его словам, рост оценивался в 15%. Тем не менее калининградские отельеры пока не замечают туристического «бума»: загрузка гостиниц по отношению к прошедшему году, наоборот, снизилась. «Новый Калининград» узнал, с какими цифрами «индустрия гостеприимства» закрывает весну и каковы ожидания у её представителей от летнего сезона.

Холодный май незначительно повлиял на цену билетов в Калининград, зато смог отпугнуть массового весеннего туриста. Таким мнением поделилась с «Новый Калининградом» директор «Информационно-туристического центра Черняховска» Дарья Шахматова, семья которой владеет гостевым комплексом «Ангел» на берегу Анграпы. По её словам, весенний сезон, с которым были связаны высокие ожидания, оказался провальным.

«Загрузка была неполной из-за неблагоприятной погоды, — говорит Шахматова. — Глубина бронирований на сегодняшний день по большей части составляет месяц. При этом некоторые номера забронированы уже и на октябрь. Загрузка номеров в гостиничном комплексе в июне и июле сейчас составляет около 50%, однако мы ориентируемся скорее на местных жителей, а не на прилетающих из большой России».

Владелец зеленоградской сети отелей Elisa Hotels & Resorts и спа-отеля «Ореховый сад» в Краснознаменске Сергей Куренков, являющийся также руководителем гостиничного направления Калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, отметил, что майская загрузка составила в этом году около 80%, что чуть ниже прошлогодних показателей.

Сергей Куренков. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«В суммарном выражении, если сравнивать с прошлым годом, во-первых, загрузка чуть подснизилась. В прошлом году, я думаю, в мае наши номера были загружены где-то на 85−87%. Во-вторых, мы упали на 12% в деньгах, если сравнивать май 2024-го и май 2025-го», — заявил Куренков.

Говоря о регионе в целом, отельер добавил, что, по его подсчётам, идёт падение в целом по отрасли.

«Почему? Потому что, во-первых, авиакомпании повышают цену и в глубину стараются продавать очень дорого, — пояснил он. — На сегодняшний день рынок стал настолько перегретым (мы перегрели существующий спрос), что люди уже не могут покупать так дорого. Ермак, конечно, вчера говорил о том, что для кого-то миллион в сутки не деньги, но таких людей в общей массе не так много. И для кого миллион — не деньги, тот в Калининградскую область поедет по каким-то определенным причинам, а отдыхать будет или в Европе, или где-то ещё. Ну, в конце концов, на сегодняшний день даже Турция дешевле, чем Калининградская область».

Развивая тему стоимости билетов на самолёт, Куренков назвал политику авиакомпаний нестабильной и непредсказуемой для рядового туриста.

«При достаточно длинной глубине бронирования (например, на июль и август) они продают сюда билеты по 10, 15 и 20 тысяч в одну сторону или за 30-35 и даже за 40 тысяч билеты туда и обратно. При этом на прошлой неделе, в пятницу, можно было улететь из Санкт-Петербурга в Калининград за 1100 рублей. Вчера можно было улететь из Калининграда в Санкт-Петербург за 2000 рублей. Такая вот нестабильная история. Она не формирует спрос. Даже наоборот: она его купирует».

Напомним, что ранее примерно о том же сообщала директор турфирмы «Янтарный край» Татьяна Лисиченко, выступившая экспертом туристического агентства RTN. Она также поясняла, что у туристов со средним достатком есть возможность приобрести авиабилеты по адекватным тарифам и забронировать гостиницу лишь по тарифу «ластминут». Куренков в свою очередь согласился с её выводами, подчеркнув, что такое поведение приезжающих в регион туристов становится новым правилом, усложняющим жизнь привыкшим к долгосрочному планированию отельерам.

Он добавил, что на сегодняшний день загрузка отелей в июне составляет около 65%, в июле — 55-60%, а в августе — 40%.

«О чем это говорит? О том, что, во-первых, нет глубины бронирования, а во-вторых, гостей пугает ценообразование — не в отелях (у нас в отелях ценообразование увеличилось максимум на 5-7-10%, что сопоставимо с инфляцией, которая в сегодняшний день существует) — а именно у авиакомпаний», — заключил он.

Сергей Куренков заметил, что цены на авиабилеты и жилье — это не единственный фактор, ограждающий туристов от поездки в регион. Он предположил, что имидж Калининградской области меркнет на фоне других федеральных курортов, вкладывающихся в раскрутку.

«Здесь надо комплексно все пересмотреть, — предлагает Куренков. — На сегодняшний день должно быть положительное освещение Калининградской области — в розовых тонах, в розовом ключе в средствах массовой информации. Почему по телевизору на „Первом канале“ говорят „приезжайте к нам в Крым“, показывают Ласточкино гнездо и разные другие виды? На следующее утро корреспонденты с федеральных каналов приезжают в Сочи и на Красной Поляне рассказывают, как красиво пить кофе в тумане. Или куда-то на гору залезают — на Эльбрусе кофе пьют. Почему они нифига не пьют кофе на острове Канта или на Куршской косе? Получается, к сожалению, что Калининградская область в федеральных СМИ не рекламируется никак. Ну и плюс в средствах массовой информации у нас очень часто можно прочитать такие фразы: „у нас всё продано“, „мест нет“, „все продали“, „море холодное“. Но „мы ждем 2,5 миллиона туристов“. Как-то это тоже не совсем правильно».

Тенденцию снижения востребованности Калининградской области в текущем году отметил и директор турфирмы «Балтма Турс» Михаил Друтман: «На это есть куча всяких объективных причин: дорогие билеты, отсутствие этих билетов, подорожание гостиниц, завышенное ожидание, ну и так далее, и тому подобное», — сказал он.

Глубина бронирования, как считает Друтман, зависит от сегмента: в низком она есть, а «если говорить о более высоком уровне, то там можно забронировать и в последний момент».

Директор «Балтма Турс» добавил, что показатели бронирования в Калининграде и на побережье также разнятся. По его словам, в курортных городах номера в гостиницах бронируют сильно заранее.

«В основном в Зеленоградске и в остальных отелях Светлогорска или Янтарного брони стоят. Люди отжили и потом сразу забронировали заново, чтобы попасть в предполагаемые и желаемые для них летние сроки в тот же отель», — подчеркнул Друтман, добавив, что спрос ещё остается довольно высоким, так как у российского туриста «нет большого выбора в направлениях».

В апреле этого года министр Ермак сказал, что Калининград не конкурирует напрямую из-за туристов с той же Анапой. По его словам, Калининград ориентируется в основном на экскурсионный и культурно-познавательный туризм, и море тут является лишь «бонусом». Чёрное же море, как уверял министр, по-прежнему остаётся более привлекательным для курортного отдыха. Впрочем, зеленоградский отельер Сергей Куренков и тут не согласен с Ермаком: «80% гостей, если не 85%, выбирают дестинацию (место, предлагающее определённый набор услуг для туристов — прим. „Нового Калининграда“) из-за того, что здесь есть море. Все эти замки, дюны и прочая вся эта история — это не для лета».

Сергей Куренков. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

В ходе пляжного выезда в начале текущей недели Андрей Ермак выдал журналистам новую порцию оптимизма. «У нас самое лучшее соотношение „цена-качество“ в России на сегодняшний день», — заявил он.

Министр даже рассказал личную историю, как искал свободные номера для своих приезжих друзей в Светлогорске и нашёл их: «Цена была 4 и 5 тысяч рублей, и номера были доступные. Вы можете поставить эксперимент и сделать то же самое, — предложил он журналистам. — Да, отель „Золотая бухта“ и Karmann’s сравнивать сложно, но в этом и разница. Рестораны Dolce Vita и „Рыбный клуб“ тоже сложно сравнивать с какими-то другими заведениями общепита, торгующими недорогой едой. Чем больше вариантов, тем больше возможностей».

Ермак также отметил, что всего 10% приезжающих в Калининградскую область туристов остаются недовольными. Причем, по его словам, это, как правило, связано не с сервисом, а с погодой, архитектурой и температурой Балтики.

Текст: Анна Горбунова, Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»