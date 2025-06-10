Региональные власти поддержали закон о безвозвратном отлове бездомных животных

Власти Калининградской области поддержали поправки в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся возврата животных без владельцев на прежние места обитания. Об этом говорится в ответе и.о. начальника управления по законотворческой деятельности правительства Калининградской области Александра Красовского жителю Калининграда Олегу Кузнецову (письмо имеется в распоряжении редакции).

Красовский пояснил, что, помимо управления, поправки рассматривались министерством сельского хозяйства Калининградской области и региональной Службой ветеринарии.

«Исполняющей обязанности губернатора Калининградской области Майстер А.В. в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 14.03.2025 направлен отзыв о поддержке законопроекта с учётом представленных к нему замечаний», — говорится в ответе.

Красовский поясняет, что для проведения безвозвратного отлова «в отношении всех категорий животных, в том числе ранее отловленных и стерилизованных, целесообразно также внести изменения в пункт 1 части 2, часть 4 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ, исключив слова „не имеющих не снимаемых и несмываемых меток“».

Также в правительстве предложили предусмотреть единый минимальный тридцатидневный срок содержания отловленных животных в приютах.