Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике в регионе

Единый государственный экзамен по профильной математике в Калининградской области сдавали порядка 2 300 выпускников одиннадцатых классов. Из них 100 баллов получил только один человек, сообщили в региональном министерстве образования.

«Максимальный результат получил Максим Перепелкин, ученик „Классической школы“ (г. Гурьевск). Ещё две выпускницы учреждений образования Калининграда набрали по 98 баллов: ученица школы № 56 Анастасия Коваленко и Александра Кутепова из лицея № 49. Всего результата в 90 баллов и выше смогли достичь 66 человек», — сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на минобр.

Как отмечается, результат калининградских выпускников по профильной математике лучше, чем в целом по стране. Средний тестовый балл по региону составил 66,74, в России — 62,05.

«Некоторые участники ЕГЭ отмечали, что в этом году он был сложнее, чем в предыдущем. Однако, как показывают результаты, наш регион стабильно справляется с этим экзаменом. Средний тестовый балл в прошлом году составил 67,73, что всего на 1 балл выше, чем в этом году. Однако ещё подведены не все результаты: нас ожидают резервные сроки, а также так называемые „Президентские дни“ для пересдачи, которые пройдут 3 и 4 июля. Поэтому средний балл ещё может улучшиться», — рассказала министр образования Светлана Трусенёва.

До этого уже тридцать семь выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ по предметам «химия» и «литература». Ещё 121 ученик набрал 90 баллов и выше по указанным ранее дисциплинам и истории.

По словам выпускников, ЕГЭ по профильной математике в этом году оказался в несколько раз сложнее, чем в прошлом. Кроме того, многих заданий не оказалось в открытом банке ФИПИ.