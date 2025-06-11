Калининградку осудили за магазин в Петербурге с продуктами из Европы

Предпринимательницу из Калининграда признали виновной в хранении и сбыте немаркированных продовольственных товаров в особо крупном размере в магазине на Пулковском шоссе, где продавались продукты из европейских стран. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Отмечается, что с октября 2023 года по февраль 2024-го в магазине продавались и хранились продовольственные товары без маркировки и обязательной информации. Общая стоимость продукции превысила 22 млн рублей. Ее изъяли и конфисковали.

В декабре 2024 года в Черняховском районе сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и оборотом этилового спирта и готовой алкогольной продукции в особо крупном размере. Также в ходе обысков обнаружено более 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов. Кроме того, у организатора группы изъято более 1,5 млн рублей.