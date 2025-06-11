В Калининграде сообщили об открытии филиала Третьяковки 12 июня

В Калининграде сообщили об открытии филиала Третьяковки 12 июня
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

В этот же день в нём стартует выставка «Пять веков русского искусства». По словам губернатора, посетители увидят более 300 произведений из коллекции Третьяковки. На выставке представят работы пяти эпох: древнерусское искусство, шедевры Просвещения, образцы авангарда, социалистический реализм и современное искусство.

«Приглашаю жителей и гостей региона! Обязательно приходите с родными, близкими и друзьями. Для всех нас это историческое событие», — написал Беспрозванных. Глава региона также отметил, что открытие филиала Третьяковки — «хороший подарок всем калининградцам и гостям области ко Дню России».

От Древней Руси до наших дней: как Третьяковка готовится к своей первой выставке

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