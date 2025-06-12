Горвласти напомнили о введении одностороннего движения на участке Озерова с 16 июня

С 16 июня в Калининграде на две недели меняется схема движения транспорта на улице Генерал-лейтенанта Озерова. Об этом напомнила горадминистрация.

«Напоминаем, что с 16 по 30 июня на отрезке улицы Озерова (от Советского проспекта до Гаражной) из-за ремонта вводится одностороннее движение в направлении моста. Водители, следите за знаками! 71-я маршрутка будет объезжать перекрытие по Гаражной», — говорится в сообщении.

Как уточняли ранее в горадминистрации, автобусы маршрута № 71 «ул. Красная — ул. О. Кошевого» при следовании в направлении ул. Красной будут осуществлять движение по ул. Генерал-лейтенанта Озерова, ул. Гаражной, пр-ту Советскому.