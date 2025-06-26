По мосту на улице Озерова возобновили двустороннее движение после ремонта

Утром 26 июня в Калининграде возобновили двустороннее движение в направлении моста на улице Генерал-лейтенанта Озерова после ремонта. Информацией об этом с «Новым Калининградом» поделились очевидцы.

«Движение по мосту со стороны ул. Горького в сторону Советского проспекта по ул. Озерова снова открыто», — отметили автомобилисты.