По мосту на улице Озерова возобновили двустороннее движение после ремонта

Утром 26 июня в Калининграде возобновили двустороннее движение в направлении моста на улице Генерал-лейтенанта Озерова после ремонта. Информацией об этом с «Новым Калининградом» поделились очевидцы.
«Движение по мосту со стороны ул. Горького в сторону Советского проспекта по ул. Озерова снова открыто», — отметили автомобилисты.Напомним, что горвласти меняли схему движения на отрезке улицы с 16 июня на две недели. Как уточняли ранее в горадминистрации, автобусы маршрута № 71 «ул. Красная — ул. О. Кошевого» при следовании в направлении ул. Красной будут осуществлять движение по ул. Генерал-лейтенанта Озерова, ул. Гаражной, пр-ту Советскому.