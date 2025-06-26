По мосту на улице Озерова возобновили двустороннее движение после ремонта

По мосту на улице Озерова возобновили двустороннее движение после ремонта
Фото: «Новый Калининград»
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Утром 26 июня в Калининграде возобновили двустороннее движение в направлении моста на улице Генерал-лейтенанта Озерова после ремонта. Информацией об этом с «Новым Калининградом» поделились очевидцы.

«Движение по мосту со стороны ул. Горького в сторону Советского проспекта по ул. Озерова снова открыто», — отметили автомобилисты.

Напомним, что горвласти меняли схему движения на отрезке улицы с 16 июня на две недели. Как уточняли ранее в горадминистрации, автобусы маршрута № 71 «ул. Красная — ул. О. Кошевого» при следовании в направлении ул. Красной будут осуществлять движение по ул. Генерал-лейтенанта Озерова, ул. Гаражной, пр-ту Советскому.

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