Гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения Израиля и Ирана

Гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения Ирана и Израиля. Соответствующие сообщения опубликовали посольства России в Тегеране и Тель-Авиве.

В сообщении посольства в Тегеране гражданам рекомендуется «быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями властей Ирана, воздерживаться от нахождения вблизи военных объектов».

«Необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, которую некоторые будут пытаться посеять через СМИ и соцсети, — говорится в официальном телеграм-канале посольства. — Не рекомендуем делать фотографии и видеосъемку в любых частях Ирана».

В свою очередь посольство России в Тель-Авиве «настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации».

«Находящимся в Израиле российским гражданам — сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей, — говорится в сообщении. — Тем, у кого имеется такая возможность, — покинуть Израиль на период до нормализации обстановки».

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс авиаудар по военным и ядерным объектам Ирана. В Иране в свою очередь пообещали, что «Израиль заплатит высокую цену за атаку».