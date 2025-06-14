Власти Калининграда ищут подрядчика, который обустроит три контейнерные площадки

В Калининграде ищут подрядчика, который обустроит три контейнерные площадки. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена лота «Выполнение работ по обустройству трех контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде» — 10 млн 736 тыс. 589 руб. Заявки от потенциальных участников принимаются до 18 июня. Победителя определят 20-го. Площадки с жалюзийным ограждением предстоит оборудовать на улицах Батальной, 71 (для восьми передвижных контейнеров, с отсеком для крупногабаритных отходов), Богатырской, 26-28 (для трех передвижных контейнеров, без отсека для крупногабаритных отходов), и Комсомольской, 37 (для двух передвижных контейнеров, с отсеком для крупногабаритных отходов). Срок исполнения работ — 90 дней с момента заключения контракта.

Напомним, ранее горвласти сообщали, что до конца 2025 года в Калининграде планируется обустроить 23 контейнерные площадки.