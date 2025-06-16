Стало известно, когда откроют движение на новом участке Северного обхода (фото)

Все новости по теме: Строительство Северного обхода Калининграда
Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Автомобильное движение на участке Северного обхода от Тенистой Аллеи до микрорайона Александра Космодемьянского планируют открыть во вторник, 17 июня. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Завтра открываем автомобильное движение от Тенистой Аллеи до мкр. Александра Космодемьянского на построенный участок правого направления Северного обхода. Проехать можно по трём новым путепроводам», — говорится в сообщении.

Также губернатор сообщил о начале демонтажа старых путепроводов на участке и строительства трёх новых на левом направлении основного хода.

Подрядчик, по информации главы региона, возвёл подземный пешеходный переход и съезды транспортной развязки на пересечении с проспектом Победы, устанавливает ливневые канализации, барьерные ограждения, устраивает наружное освещение, нижние слои дорожной одежды из асфальтобетона, формирует и укрепляет откосы насыпей.

«Планируем до декабря 2026 года завершить реконструкцию 1,573 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск и строительство двухуровневой транспортной развязки с проспектом Победы», — написал губернатор.

Кроме того, продолжается модернизация окружной автодороги на третьем подэтапе протяжённостью 4,4 км — от построенной и введённой в эксплуатацию транспортной развязки на Советском проспекте до Тенистой Аллеи. Завершение работ намечено на ноябрь 2027 года, заключил Алексей Беспрозванных.

Ранее облвласти сообщили о введении в эксплуатацию участка Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно.

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