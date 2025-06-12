Облвласти: транспортная развязка Северного обхода Калининграда введена в эксплуатацию

Облвласти сообщили о введении в эксплуатацию участка Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.

«Министерство ввело в эксплуатацию II очередь Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), 2-й этап строительства — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно. Протяженность этого участка составила 1600 метров», — говорится в сообщении минградполитики.

Напомним, в начале апреля акционерное общество «ВАД» сдало в эксплуатацию участок Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км. Модернизация данного участка велась с марта 2021-го. В настоящее время АО «ВАД» ведёт работы на третьем и четвертом подэтапах второго этапа реконструкции Северного обхода (с 0-345 км по 5+800 км). В рамках третьего подэтапа до ноября 2027 года специалисты модернизируют участок окружной дороги от Советского проспекта до Тенистой аллеи. На четвертом подэтапе до конца 2026 года реконструируют 1,6 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск и построят многоуровневую транспортную развязку с десятью съездами общей длиной 4 км.