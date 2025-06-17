Капремонт проезда к СНТ «Мечта» планируют завершить в сентябре

Капремонт проезда к СНТ «Мечта» планируют завершить в сентябре
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Ремонт проезда к СНТ «Мечта», который приостанавливали из-за прокладки электросетей и линий связи к товариществу садоводов, планируют завершить в сентябре текущего года. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии города во вторник, 17 июня, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Прокладку газопровода, по его словам, планируют закончить до конца лета, и асфальтирование дороги к пляжу продолжат по окончании производственных работ.

«В рамках контракта мы синхронизировались с коллегами, которые прокладывают газопровод по этому направлению. Коллеги берут на производство работ июль и август, и, соответственно, по окончании их работ мы будем идти за ними закладками, обустраивая проездную дорогу к СНТ „Мечта“. Реализация объекта — сентябрь текущего года», — рассказал Романов.

Заасфальтировать дорогу к пляжу власти Калининграда планировали в 2022 году. Жители ближайших домов жаловались на то, что постоянный поток транспорта отдыхающих поднимает сильную пыль с грунтовой дороги. «Мы выполнили эту дорогу в гравийном исполнении, и очень много жалоб от жителей микрорайона Прибрежный, потому что идёт пыль, поэтому мы выполним в асфальтобетоне», — анонсировала работы глава администрации Калининграда Елена Дятлова в январе 2025 года.

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