Власти рассказали, ремонт каких улиц планируют в Калининграде в 2025 году (фото)

В бюджете Калининграда на капитальный ремонт дорог в 2025 году выделено более 900 млн рублей. Работы планируют провести на 12 объектах. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Торги по двум объектам, по словам сити-менеджера, уже проведены. Речь о капитальном ремонте ул. Майской и заездных карманах около школы на ул. Подполковника Емельянова. Работы на Майской за 147 млн 754 тыс. рублей должна провести компания «Мосинжиниринг». Полный список объектов глава горадминистрации обещала опубликовать после эфира.

«Из знаковых объектов могу сказать, что будет в капитальном ремонте на следующий год. Это перекрёсток улиц Пролетарской и Профессора Баранова, это проезд в СНТ „Мечта“, где мы организовали пляж. Мы выполнили эту дорогу в гравийном исполнении, и очень много жалоб от жителей микрорайона Прибрежный, потому что идёт пыль, поэтому мы выполним в асфальтобетоне. Это начало капитального ремонта улицы и переулка Ломоносова (очень давно ждали) и мост через Парковый ручей. В прошлом году администрация выполнила ремонт улицы Брамса. И когда дошли до мостового сооружения, сделали его обследование, поняли, что он нуждается в капитальном ремонте», — рассказала Елена Дятлова.

В списке «претендентов» на текущий ремонт 16 объектов. На эти цели, как отметила глава горадминистрации, предусмотрено более 440 млн рублей.

«Перечислю знаковые улицы. Это ремонт ул. Летней и Аксакова. Почему Аксакова? В августе был совместный выезд с Алексеем Сергеевичем Беспрозванных, мы встречались с активистами данного микрорайона, и действительно много замечаний было на состояние этой улицы. Поэтому эта улица вошла в обязательный перечень ремонтов», — пояснила Дятлова.

Как сообщалось ранее, в 2025 году планируется также ремонт ул. Дадаева (работы должна выполнить компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей до 20 июля), Партизана Железняка («Мосинжиниринг» — 9,5 млн, до 25 июля), Артиллерийской (облвласти планировали выделить Калининграду на эти цели 225 млн рублей), участка Орудийной от ул. Аэропортной до границ городского округа, участка ул. Яналова (ООО «Вираж» — 15,9 млн, до 13 августа), Карла Маркса (ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» — 35 млн, до 21 августа), участок улицы Генерал-лейтенанта Озерова от Советского проспекта до улицы Уральской (АО «Калининградский „Райавтодор“» — 15,9 млн, до 23 июля).

Кроме того, в 2025 году планировали построить дублирующую Литовский вал ул. Юбилейную и первый этап дублёра Невского — ул. Лучинского.