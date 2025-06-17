Горвласти планируют переложить трамвайные пути в районе ул. Бассейной

Горвласти планируют переложить трамвайные пути в районе ул. Бассейной
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В городской бюджет на текущий год заложены средства на обустройство трамвайных путей от перекрёстка проспекта Мира с улицей Катина до конечной остановки 5-го маршрута в районе улицы Бассейной. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии города во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Помимо ремонта путей в этом году дорожники также будут работать над обустройством пешеходной части на этом отрезке. Как отметила Дятлова, сначала нужно привести в порядок существующую трамвайную сеть, чтобы «минимизировать аварии». По ее словам, жалобы поступают как от пешеходов, так и от водителей.

«Первоначально у нас была идеология, что мы делаем трамвайные пути в однопутном исполнении, а высвободившееся пространство будет под тротуар», — заметила Дятлова. Затем, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, специалисты выяснили, что места хватит и на две трамвайные линии, и на тротуар.

В декабре 2024 года на участке Фестивальной аллеи в районе перекрёстка с Каштановой аллеей сошёл с рельсов трамвай «Корсар». С того момента до марта 2025 года на пятый маршрут выходили только трамваи «Татра».

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