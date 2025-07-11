«Калининград-ГорТранс» заказывает трамвайные рельсы за 19,6 млн рублей

АО «Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для поставки трамвайных рельсов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Начальная цена договора — 19 643 948 руб. Длина одного рельса — 12,5 м, его масса — 775,96 кг. Общая масса приобретаемого товара составляет 86,94 т.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 по 21 июля. Итоги подведут 22 июля. Товар необходимо поставить в течение 60 дней с даты заключения договора.

«Новый Калининград» направил в АО «Калининград-ГорТранс» официальный запрос с просьбой уточнить, для какого маршрута предназначены закупаемые рельсы.

В июне Елена Дятлова сообщила, что в городской бюджет на текущий год заложены средства на обустройство трамвайных путей от перекрёстка проспекта Мира с улицей Катина до конечной остановки 5-го маршрута в районе улицы Бассейной.



В январе предприятие выделило на закупку рельсов 4,6 млн рублей.

До этого стало известно, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах. О том, что рельсы будут сняты, несмотря на «историческую важность трамвая в городе», «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.



В конце ноября 2024 года жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.